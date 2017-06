SICILIA: ASSESSORE BACCEI, EREDITATO REGIONE FALLITA ORA CONTI IN SICUREZZA (2)

30 giugno 2017- 18:56

(AdnKronos) - In sintesi, rispetto ai rilievi mossi l'assessore spiega che le modalità di contabilizzazione seguite in attuazione delle disposizioni del dl 35/2013 sono "in linea con le previsioni normative dello Stato (legge di stabilità 2016) e concordate con la Ragioneria generale dello Stato". Lo dimostra, spiega Baccei, il fatto che "nessuna delle disposizioni legislative regionali in materia è stata impugnata dal Governo nazionale". Riguardo agli accantonamenti contabilizzati, "dove si consideri che il differenziale fra l’insieme delle coperture finanziarie del disavanzo (pari a circa 7 miliardi) e il risultato complessivo dell’anno 2016 (pari a circa 5,9 miliardi) è pari a circa 1,1 miliardi, risulta chiaro che gli accantonamenti previsti possono facilmente trovare copertura in questo differenziale positivo" spiega ancora."Proprio in questa occasione, a maggior ragione e con ancora maggior forza - conclude l'assessore -, voglio ringraziare in primis il ragioniere generale Sammartano, che proprio oggi lascia l’Amministrazione regionale per la pensione, per lo straordinario lavoro svolto con grandissima competenza e impegno incessante, tutti i dipendenti dell’Assessorato e i miei più stretti collaboratori che per tre anni hanno lavorato duramente sotto pressioni continue".