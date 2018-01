SICILIA: ASSESSORE CORDARO, C'è ABUSIVISMO DI INDISPENSABILITà, SERVE NORMA DI BUON SENSO

31 gennaio 2018- 19:21

Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - "Questo Governo ha tra le priorità la predisposizione di un ddl che ponga fine alla piaga dell’abusivismo edilizio che, pur restando un reato, necessita di essere affrontato con competenza, senso di responsabilità, valutando le singole fattispecie anche alla luce degli ormai numerosi pronunciamenti giurisprudenziali". A dirlo è l'assessore al Territorio e Ambiente della Regione siciliana, Toto Cordaro, che oggi ha incontrato la stampa per illustrare le priorità dell'Esecutivo targato Musumeci in tema di tutela ambientale. "Una commissione costituita da tecnici, autorità giudiziaria, presidenti delle commissioni Ambiente e Affari istituzionali - ha annunciato Cordaro - redigerà un proposta normativa di buon senso e ampiamente concordata su cui cercheremo il confronto in Aula". Per l'esponente del Governo è necessaria "una rivisitazione complessiva dei piani regolatori. Abbiamo già un report che fotografa la situazione. Esiste in Sicilia - ha concluso Cordaro - un abusivismo di indispensabilità che va bene oltre il concetto di necessità".