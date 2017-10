SICILIA: ASSESSORE DESIGNATO BIUNDO, PRIORITà SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

3 ottobre 2017- 18:32

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Ho accettato per dare il mio contributo alla crescita di questa terra, una terra che è già bellissima, ma che è stata amministrata nel passato da persone non bellissime. E' una sfida entusiasmante, certamente gravosa che ho deciso di affrontare mettendoci la faccia". A dirlo all'Adnkronos è Giuseppe Biundo, indicato dal candidato governatore del centrosinistra, Fabrizio Micari, candidato in pectore alle Attività produttive in caso di vittoria alle regionali di novembre. Trentasei anni, papà di due bimbi di 7 e 5 anni, Biundo è stato otto anni fa consigliere comunale a Cinisi (Palermo) con una lista civica. Con una militanza giovanile nelle fila del Pd e indicato dall'area renziana l'assessore designato alle Attività produttive appena un anno fa ha avviato a Cinisi una start-up. "Un birrificio artigianale - racconta - che adesso ha una rete di vendita in tutta la Sicilia e che presto supererà anche i confini regionali. Anche questa è una bella scommessa". Due mesi fa, quando ha deciso di candidarsi con il Pd ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente di un Consorzio che mette insieme aziende che si occupano di consulenza organizzativa, sicurezza e qualità, servizi informatici e gestione dei fondi interprofessionali. "Vengo dal mondo delle imprese e ne conosco le problematiche - spiega Biundo -. Così ho deciso di scendere in campo questa volta dall'altro lato della barricata. Da giovane che ha deciso di restare in Sicilia per scommettere sul suo futuro qui, credo sia giusto mettere la mia esperienza a servizio della mia terra. Una terra che è già bellissima, ma che nel passato è stata amministrata male". Tra le priorità per l'assessore alle Attività produttive in pectore c'è la semplificazione burocratica. "Oggi il primo ostacolo per chi vuole fare impresa in Sicilia -dice- è proprio la complessità delle procedure burocratiche. Bisogna intervenire innanzitutto su quello".