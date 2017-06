SICILIA: ASSESSORE MANGANO NON SI DIMETTE, IO TECNICO, CONTINUO IMPEGNO

16 giugno 2017- 19:30

Palermo, 16 giu. (Adnkronos) - "Ho deciso di proseguire, di non mettere fine a questo impegno e di continuare a dare tutta me stessa, perché chi ha il diritto di avere delle risposte, mi trovi ancora come interlocutore e senta che continuerò a esserci e a lavorare fino all'ultimo giorno del mio mandato, con la voglia incessante di dare risposte e trovare soluzioni, ma senza mai mollare". Lo dice l'assessore regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali della Regione siciliana, Carmencita Mangano. L'assessore in quota Centristi non abbandona, dunque, l'Esecutivo Crocetta nonostante l'indicazione in tal senso arrivata ieri dal partito e che ha portato Giovanni Pistorio, collega di giunta con delega alle Infrastrutture anch'egli in quota D'Alia, a fare un passo indietro. "Con saranno certamente le questioni politiche ad interrompere il mio percorso da assessore tecnico in questa Giunta ed è con questo spirito di missione che continuerò a servire il popolo siciliano" aggiunge Mangano.