22 maggio 2019- 19:14 Sicilia: assessore Sanità, 'da M5S speculazioni e falsità, stavolta querelo'

Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - “Il deputato Pasqua continua a speculare sui disabili. Questa volta peró ne discuteremo in modo diverso: davanti al giudice. Mi sono stancato delle speculazioni e delle falsità. Peraltro proprio in questi giorni il neo dirigente della Famiglia ha anticipato le risorse alle Asp per coprire il fabbisogno fino al 30 giugno. Ed il decreto è repertoriato. In più ho posto come obiettivo per i manager, a pena di decadenza, l’erogazione delle risorse. L’unico inconcludente qui è chi non riesce a riconoscere mai il lavoro degli altri”. Lo dice l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.