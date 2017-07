SICILIA: BACCEI, BUON CLIMA IN AULA PER APPROVAZIONE COLLEGATO FINANZIARIA

26 luglio 2017- 11:16

Palerrmo, 26 lug. (AdnKronos) - "C'è un buon clima in aula per l'approvazione del collegato alla Legge finanziaria e lo dimostra il fatto che ieri c'è stato un 'colpo di coda' con l'approvazione di venti articoli in un paio di ore. Spero che oggi si vada, con la stessa solerzia, ad approvare articoli importanti, così come è stato fatto ieri". Lo ha detto all'Adnkronos l'assessore all'Economia della Sicilia, Alessandro Baccei, a margine della presentazione del Programma operativo Fesr 2014/2020.