SICILIA: BACCEI, COSA FARò A FINE LEGISLATURA? IL DISOCCUPATO

26 luglio 2017- 11:41

Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - "Cosa farò dal 6 novembre? Il disoccupato...". Lo ha detto Alessandro Baccei, l'assessore regionale all'Economia della Sicilia, l'economista chiamato dall'ex premier Matteo Renzi per risanare i conti in Sicilia. Baccei, toscano, 52 anni, è stato, poco più che trentenne, dirigente di aziende come Accenture, Danone Group, Consiel, Ernst & Young, e ha assistito clienti come Finmeccanica, Sogei, Inail, Miur, Comune di Roma, Regione Abruzzo. Esperienze professionali al fianco di Coldiretti oltre che di grosse aziende come Mediaset, Oil & Gas (del gruppo Eni) e Galbani. Dal 4 novembre del 2014 ha assunto la carica di assessore regionale dell’Economia della Regione Siciliana. "Vediamo cosa mi riserva il futuro, ma so che dal giorno dopo sarò disoccupato".