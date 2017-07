SICILIA: BACCEI, IN POCO TEMPO OTTIMI RISULTATI SUL PIANO ECONOMICO

26 luglio 2017- 11:36

Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - "Le entrate sono cresciute enormemente, le spese sono diminuite, abbiamo diminuito le tasse, eliminando l'addizionale Irap e stiamo andando ad azzerare l'addizionale Irpef. Ognuno dica quello che vuole, ma negli ultimi anni abbiamo avuto in Sicilia grossi risultati, sul piano economico". Così all'Adnkronos l'assessore all'Economia della Sicilia, Alessandro Baccei, replicando a distanza alle opposizioni, da Forza Italia al M5S che hanno duramente criticato la gestione finanziaria della Regione siciliana sotto la guida del Governo Crocetta. "Se uno porta due miliardi netti in più all'anno è un pessimo risultato? Non mi pare....", aggiunge Baccei. "Se si tolgono un miliardo di spese è un pessimo risultato? Dipende da come si leggono i numeri", conclude l'assessore toscano chiamato da Renzi a risanare i conti nell'isola.