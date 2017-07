SICILIA: BACCEI 'STRIGLIA' I DEPUTATI, STIANO IN AULA PER APPROVARE 'COLLEGATO'

26 luglio 2017- 11:31

Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - "Per l'approvazione del 'collegato' alla Legge finanziaria in breve tempo, il problema non è fare una selezione di articoli ma la presenza dei deputati in aula. Avere 41 parlamentari in aula che votino. E ieri l'ho fatto presente alla Conferenza dei capigruppo". Lo ha detto l'assessore all'Economia della Sicilia Alessandro Baccei, parlando delle continue assenze dei parlamentari in aula all'Assemblea regionale siciliana.