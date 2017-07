SICILIA: BACCEI, SU FONDI UE BASTA ESSERE AUTOREFERENZIALI

Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - "Con la nuova programmazione dei fondi comunitari 2014/2020 dobbiamo smetterla di essere autoreferenziali, al centro non c'è l'amministrazione regionale ma il cittadino e le imprese". E' il monito dell'assessore regionale all'Economia della Sicilia Alessandro Baccei, nel corso del suo intervento alla presentazione del Programma operativo Fesr Sicilia 2014/2020. Baccei ammette anche che "in passato si è perso un po' di tempo" ma "ora si cerca di partire con il piede giusto". "Oggi guardiamo al futuro con la nuova programmazione - aggiunge Baccei - per la parte informatica abbiamo decisamente voltato pagina rispetto al passato. Quindi, oggi presentiamo la programmazione per tutti i fondi che riguardano l'informatica, che sono circa 340 milioni di euro di Fesr e altri 30 milioni di euro che arriveranno da fondi nazionali". "Abbiamo definito la strategia in accordo con il Governo nazionale - prosegue Baccei - la nostra volontà è quella di fare sistema e di non spendere solo i soldi come amministrazione regionale ma di coinvolgere comuni e le università. Nel passato non c'ero e preferirei non parlarne ma per il futuro è indispensabile farlo".