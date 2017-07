SICILIA: BACCEI, SU FONDI UE BASTA ESSERE AUTOREFERENZIALI (2)

26 luglio 2017- 11:57

(AdnKronos) - E ribadisce che "il focus va spostato sul cittadino e sull'impresa - prosegue Baccei - quindi tutte le iniziative devono essere a favore delle imprese e dei cittadini. occorre lavorare tutti insieme e evitare di fare campanilismi e utilizzare tutti i fondi a disposizione". "Noi stiamo avviando i primi contratti con una programmazione molto chiara e definita - dice ancora Alessandro Baccei - Ma visto che la legislatura è in scadenza lasciamo il lavoro impostato. Quando c'è una programmazione a monte, poi la spesa va". Entrando poi nel merito della programmazione dell'agenda digitale, Alessandro Baccei annuncia: "Entro il 2020, ad esempio, la banda ultralarga coprirà il 100 per cento del territorio siciliano, quindi sia le zone di interesse di mercato che quelle che non lo sono. Ci sono poi tutti gli investimenti per la Sanità, quindi il Cup unico regionale, il fascicolo sanitario elettronico, la cartella clinica e tanto altro. Sono investimenti previsti nella programmazione".