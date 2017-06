SICILIA: BANKITALIA, SI RIDUCE SPESA ENTI LOCALI, -3,6% ANNUI IN TRIENNIO

20 giugno 2017- 17:21

Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Nel triennio 2013-2015 la spesa delle Amministrazioni locali siciliane si è ridotta (-3,6 per cento l'anno): in termini pro capite è stata pari a 3.367 euro, inferiore alla media italiana e a quella delle Regioni a Statuto speciale. Anche la spesa sanitaria, che costituisce la componente più significativa della gestione corrente, è cresciuta in maniera contenuta con un tasso medio annuo tra il 2011 e il 2015 dello 0,3 per cento, a fronte dell'1,7 per cento del quinquennio precedente e del 6,5 per cento degli anni tra il 2003-2005. E' quanto emerge dal consueto report sull'economia della Sicilia elaborato dalla sede di Palermo della Banca d'Italia e presentato oggi. "Nel 2006 nell'Isola la spesa sanitaria produceva un deficit di un miliardo" spiegano da Bankitalia, un sesto di quello prodotto a livello italiano. Con l'introduzione del piano di rientro si è registrato un progressivo miglioramento della situazione. Merito della contrazione della spesa farmaceutica convenzionale - con l'introduzione di tetti di spesa, l'incentivazione della distribuzione diretta dei farmaci e un accresciuto controllo delle prescrizioni - ma anche del costo del lavoro dipendente per effetto del blocco del turnover e dei rinnovi contrattuali.