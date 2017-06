SICILIA: BANKITALIA, SI RIDUCE SPESA ENTI LOCALI, -3,6% ANNUI IN TRIENNIO (2)

20 giugno 2017- 17:21

(AdnKronos) - Le entrate correnti sono aumentate per effetto soprattutto dei tributi propri. Nei Comuni a vocazione turistica l'imposta di soggiorno ha rappresentato una importante risorsa finanziaria. Nel 2015 in Sicilia le riscossioni relative all'imposta di soggiorno sono state pari a circa 8,6 milioni di euro, con una media dell'1,4 per cento del totale delle imposte. " Nei Comuni dove è più elevata la dotazione di posti letto rispetto ai residenti - spiegano da Bankitalia - l'ìimposta di soggiorno è stata in grado di generare un flusso di cassa sostanzialmente pari a quello derivante dall'addizionale comunale all'Irpef". Nonostante il debito delle amministrazioni locali siciliane si sia ridotto in termini assoluti, il suo rapporto rispetto al Pil resta su valori superiori a quello medio degli Enti locali del resto del Paese. Un'occasione da sfruttare sono i programmi comunitari 2014-2020. A disposizione dell'Isola ci sono 5,4 miliardi di euro del Fesr e del Fse, a cui si aggiungono i 2,2 miliardi del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale e quelli dei Patti per il Sud, pari a 5,7 miliardi.