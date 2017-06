SICILIA: BANKITALIA, ULTERIORMENTE PEGGIORATE CONDIZIONI FAMIGLIE

20 giugno 2017- 17:20

Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - E' cresciuta nel 2016 la spesa delle famiglie per i beni durevoli in Sicilia. Dopo le forti contrazioni degli anni precedenti che avevano colpito soprattutto le famiglie meno abbienti, infatti, sono tornati ad aumentare, anche se moderatamente, il reddito e i consumi familiari. Tra le voci principali registra un segno più la spesa per l'acquisto di prodotti dell'elettronica di consumo e quella per l'information technology. L'incremento ha interessato anche il mercato delle automobili, ma restano forti divari rispetto al resto d'Italia. Nell'Isola, infatti, si registra la spesa più bassa a livello nazionale (1.800 euro mensili a fronte di 2.500 a livello nazionale). Il dato è contenuto nel tradizionale rapporto redatto dalla sede di Palermo della Banca d’Italia e presentato oggi nel capoluogo siciliano. "Le condizioni di vita delle famiglie siciliane sono ulteriormente peggiorate - si legge nel report -: nel 2015 la quota di quelle in povertà assoluta si è ampliata fino all'11,3 per cento, sull'intero territorio nazionale è cresciuta al 6,1 per cento". Nell'Isola la popolazione a basso reddito è di circa il 23 per cento del totale e detiene il 5,4 per cento del reddito regionale. Al contrario il 2,6 per cento della popolazione è ricca e detiene l'11,6 per cento del reddito. Rispetto al biennio 2010-2011, inoltre, le quote di popolazione ad alto e basso reddito sono aumentate. Secondo gli ultimi dati disponibili, alla fine del 2014 la ricchezza netta pro capite delle famiglie siciliane ammontava a oltre 90mila euro, il 40 per cento in meno del corrispondente valore nazionale.