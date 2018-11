20 novembre 2018- 12:32 Sicilia: Bankitalia, vola export, rallentano flussi turistici (2)

(AdnKronos) - Il comparto dei trasporti ha risentito del rallentamento dei flussi turistici. Tra gennaio e agosto, la crescita del traffico passeggeri negli aeroporti dell’Isola si è dimezzata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: è stata del 4,2 per cento (9,5 nel 2017). Il numero di passeggeri su voli nazionali è stato pressoché in linea con quello dell’anno precedente, mentre quelli su voli internazionali hanno continuato a crescere a ritmi sostenuti. Alla drastica riduzione dei voli da Trapani si è associata la minore crescita dello scalo catanese; nel capoluogo regionale, invece, l’incremento del traffico è stato del 16,2 per cento. In crescita del 12,8 per cento nei primi sei mesi del 2018 (del 27 per cento l’anno precedente) il movimento di passeggeri nei porti siciliani con la componente legata alle crociere molto aumentata, soprattutto a Palermo.