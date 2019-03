15 marzo 2019- 12:59 Sicilia: Barbagallo (Pd), ' Governo sopprime unità operativa Turismo'

Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - "L’ultimo regalo del governo regionale a Caltagirone? È stata soppressa l’unità operativa dell’assessorato al Turismo, una disposizione incomprensibile considerata la vocazione della nostra città. E come se non bastasse è stata anche ‘cancellata’ l’unità operativa del Museo Regionale della Ceramica di Caltagirone. Insomma invece di rilanciare il nostro territorio, il governo regionale smantella gli strumenti operativi del suo settore strategico”. Lo dice Anthony Barbagallo, parlamentare regionale del PD, che sulla vicenda ha presentato una interrogazione all’Ars. “Davvero non si comprendono i motivi di queste scelte, considerando che Caltagirone è uno dei centri con il maggiore flusso turistico e considerata l’importanza del Museo della Ceramica, che adesso perderà la sua autonomia e la gestione verrà inglobata in un’unica unità insieme con altri musei del Catanese. Nell’interrogazione Barbagallo chiede ripristinare l’unità operativa del Museo Regionale della Ceramica di Caltagirone, allo scopo di offrire una migliore e qualificata organizzazione amministrativa, scientifica e tecnica dell’offerta museale e sostenere e rafforzare il processo di promozione turistica e culturale della città di Caltagirone e del suo territorio, anche alla luce della valenza turistica del territorio del Val di Noto quale luogo riconosciuto patrimonio mondiale dell’umanità.