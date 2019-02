15 febbraio 2019- 07:58 Sicilia: Barbagallo (Pd), defenestrato sovrintendente Orchestra sinfonica

Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Il Sovrintendente dell'Orchestra sinfonica siciliana Giorgio Pace, nonostante abbia fatto un lavoro eccellente, ripianando i debiti del Teatro, la notte di Natale è stato defenestrato". Lo ha detto il deputato Pd all'Ars Anthony Barbagallo intervenendo in aula per le dichiarazioni di voto prima del bilancio: "Rivendichiamo il nostro ruolo per ottenere questo risultato, ma questo documento grida vendetta. Esprimiamo il nostro totale dissenso", ha concluso.