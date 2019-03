1 marzo 2019- 07:36 Sicilia: borse di studio in memoria di Giuseppe La Loggia

Palermo, 1 mar. (AdnKronos) - Presso la sala Pio La Torre (già Sala Rossa) dell'Assemblea Regionale Siciliana, alla presenza del presidente Ars, Gianfranco Micciché, della presidente della commissione per la Riforma dello Statuto, Elvira Amata, con la partecipazione del professor Aldo Schiavello, direttore della facoltà di Giurisprudenza Unipa, e del direttore della facoltà di Scienze politiche, Alessandro Bellavista, il "Centro Studi Giuseppe La Loggia", presieduto dal professor Adelfio Elio Cardinale, in occasione dei 25 anni dalla scomparsa del luminare siciliano, presenterà la propria iniziativa che istituisce Borse di studio riservate a studenti laureandi delle due facoltà palermitane e indirizzate allo studio del nostro Statuto, indette per onorare la memoria di La Loggia. Aderiscono alla iniziativa le associazione Ande e Soroptmist International.