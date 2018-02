SICILIA: CADUTA MASSI SU CARREGGIATA, CHIUSA STRADA 'DELLE SOLFARE'

9 febbraio 2018- 09:59

Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - Anas comunica che, in seguito alla caduta di un masso sulla carreggiata, la strada statale 190 “Delle Solfare” è stata chiusa al traffico in prossimità del km 11,000, tra Delia e Sommatino, in provincia di Caltanissetta, con deviazioni sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti gli uomini e i mezzi dei Vigili del Fuoco, di Anas e dell’impresa di manutenzione per il ripristino danni da emergenze, che ha già rimosso il masso dal piano viabile. La riapertura della strada avrà luogo nella giornata di domani, in seguito alle verifiche di rito da effettuare sul costone roccioso.