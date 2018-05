2 maggio 2018- 09:35 Sicilia: Campo (M5S), finanziaria non rappresenta isola

Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "Se il buon giorno si vede dal mattino, la prima finanziaria del governo Musumeci non rappresenta di certo nulla di tutto ciò che i siciliani s’attendevano”. Così, la deputata regionale del Movimento 5 Stelle all'Ars, Stefania Campo, dopo l’approvazione, nella tarda serata di lunedì, della finanziaria all’Ars da parte della maggioranza di Musumeci.“Questa ennesima finanziaria priva di respiro – spiega Campo – non poteva certo passare con il nostro voto, dal momento che si tratta di uno strumento legislativo che non ha alcuna visione politica ma che, anzi, si limita ad accontentare questo o quel gruppo di interesse particolare e specifico. Per quanto ci riguarda, abbiamo lavorato per varie settimane per riuscire ad apportare migliorie in salvaguardia e tutela dell’assistenza ai disabili gravi e gravissimi, dalla parte dei vigili del fuoco per il rinnovo della convenzione regionale inerente le attività di prevenzione e antincendio, a favore dei nuovi concorsi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa). Allo stesso tempo non abbiamo fatto mancare la nostra attenzione alle problematiche specifiche di certe comunità e di importanti territori che ovviamente andavano, e vanno, sostenuti sul versante della crescita economico-turistica o della risoluzione di gravissime situazioni sociali-lavorative, incancrenitesi fra l’altro per via delle solite manovre elettorali e partitocratiche - questo grazie al lavoro di squadra coi colleghi del Movimento 5 Stelle – cosicché, senza cadere nella logica delle “marchette da distribuire agli amici degli amici” anche tutto il Gruppo parlamentare mi ha sostenuta per la riconferma dei fondi alla nostra Ibla, oramai centro turistico di rilievo regionale e nazionale, e per gli emendamenti che riguardavano, tra gli altri, la Fornace Penna di Scicli, l’Aeroporto di Comiso ed il Consorzio di Bonifica”.