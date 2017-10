SICILIA: CANCELLERI, CON CAMBIANO SQUADRA GOVERNO SEMPRE PIù RICCA

2 ottobre 2017- 11:33

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Oggi è un giorno molto importante perché è un altro passo che stiamo facendo verso il 5 novembre. E' una squadra che sta diventando sempre più ricca di competenze. Oggi sono molto contento perché presentiamo Angelo Cambiano assessore agli Enti locali". Lo ha detto il candidato del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri, presentando a Palermo l'assessore in pectore agli Enti locali Angelo Cambiano, ex sindaco sfiduciato di Licata. Presente anche Luigi Di Maio.