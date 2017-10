SICILIA: CANCELLERI, CRITICHE? IL M5S A LICATA NON ESISTE

2 ottobre 2017- 11:59

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Il M5S a Licata non esiste. Lo abbiamo sempre detto che se non c'è una persona eletta nelle istituzioni, il M5S non esiste, non c'è alcuna una spaccatura perché non c'è il M5S a Licata. E' semplice". Lo ha detto Giancarlo Cancelleri commentando le dure critiche della base del M5S a Licata contro la scelta di Angelo Cambiano ad assessore in pectore dei grillini, in caso di vittoria di Cancelleri alle regionali.