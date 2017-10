SICILIA: CANCELLERI E DI MAIO, CAMBIANO SARà IL SINDACO DEI SINDACI

2 ottobre 2017- 11:37

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Angelo Cambiano, l'ex sindaco antiabusivismo sfiduciato di Licata, assessore in pectore del M5S, sarà "per il nostro governo il sindaco dei sindaci". Ecco come Giancarlo Cancelleri, candidato del M5S e Luigi Di Maio, hanno presentato Cambiano in conferenza stampa. "Avevo incontrato Angelo un anno prima che fosse sfiduciato come sindaco di Licata. Un incontro semplice tra due parlamentari, io e Matteo Mangiacavallo e un sindaco di una lista civica - dice Cancelleri - Ma quando ci siamo ritrovati a leggere sui giornali che lo avevano sfiduciato, con Luigi abbiamo pensato di andarlo a trovare per esprimergli la nostra solidarietà. Ho trovato davanti a me una persona molto determinata che non si fa abbattere dalle difficoltà. Mi ha trasferito una sicurezza che mi ha fatto accendere una lampadina. Perché non nominarlo come assessore agli enti locali, il sindaco dei sindaci?".