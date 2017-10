SICILIA: CANCELLERI, SCELTA EX SINDACO LICATA NON è STATO SCIPPO A NESSUNO

2 ottobre 2017- 11:25

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "La scelta di Angelo Cambino non è stato uno scippo fatto a nessuno, come ha detto qualcuno romanzando questa vicenda". Così il candidato del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri sulla scelta dell'ex sindaaco di Licata Angelo Cambiano ad assessore in pectore agli Enti Locali, in caso di vittoria dei grillini. "Dopo la sfiducia - dice Cancelleri - io ho parlato con lui, e mi ha detto che aveva ricevuto anche altre proposte. Forse la nostra è stata più convincente". "Oggi sono contento - dice Cancelleri - Per molto tempo ci hanno detto che non siamo in grado di avere un dialogo con altri, questo non è vero. Noi riusciamo a crescere".