SICILIA: CAPODICASA (MDP), GRASSO IN GRADO DI RIDURRE DISTANZE POLITICHE COALIZIONE

24 luglio 2017- 20:04

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "Avevamo visto di buon occhio la candidatura di Pietro Grasso alla Presidenza della Regione siciliana, perché la sua personalità è in grado di ridurre le distanze politiche tra le varie forze che compongono questa coalizione. Se non c'è Grasso bisogna discutere su chi possa essere il candidato". Così, Angelo Capodicasa, l'ex Presidente della Regione siciliana, oggi Mdp-Art.1, all'Adnkronos, margine di un incontro pubblico con Pierluigi Bersani."Noi stiamo discutendo con Sinistra Italiana e a Leoluca Orlando per comporre, intanto, una Lista dei territori, espressione delle forze della Sinistra ma anche del civismo dei comuni che si è già misurato in competizioni di carattere locale. Il nome del candidato per noi è determinante ai fini dell'adesione alla coalizione, nel senso che consideriamo la questione del candidato dirimente ai fini della composizione di una coalizione larga".