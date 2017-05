SICILIA: CARTELLO ASSOCIAZIONI CANDIDA PRESIDENTE CODACONS A GOVERNATORE

2 maggio 2017- 10:50

Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "In Sicilia è tempo di dire basta a politici incapaci e disonesti". Lo affermano il Codacons e 34 associazioni a difesa dei cittadini, dell'ambiente e di professionisti, che hanno propongono a Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons, di accettare la candidatura a presidente della Regione. "Nei cittadini è scattata la voglia e la necessità di sentirsi rappresentati da gente senza scheletri negli armadi - affermano le associazioni coinvolte -. I siciliani da tempo chiedono il rinnovo delle candidature all'avvicinarsi delle lezioni e lo stop a rimpasti tra partiti che, tra l'altro, hanno nomi diversi, pur mantenendo sempre le stesse facce e gli stessi interessi". Per il Codacons e le altre 34 associazioni servono "candidati onesti e capaci che rimettano in piedi le sorti della nostra Sicilia, svilita e umiliata da amministratori incapaci, dal dilagare della disoccupazione, dalla mancanza di infrastrutture e dall'aumento di criminalità che si dissimula, a volte, dietro il potere istituito".