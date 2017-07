SICILIA: CASTIGLIONE (AP), BENE GENEROSITà MICCICHè, DA SOLI A LIVELLO NAZIONALE

30 luglio 2017- 14:04

Roma, 30 lug. (AdnKronos) - Anche in Sicilia, come già avviene in Lombardia e Liguria, è possibile un'alleanza tra il centrodestra ed Alternativa popolare, che comunque sul piano nazionale continuerà a lavorare per la creazione di un'area di centro moderata, popolare e liberale, in grado di intercettare un elettorato stimato tra il 10 e il 12 per cento. Così Giuseppe Castiglione, esponente di spicco di Ap nell'isola, sottosegretario per le Politiche agricole, fa il punto della situazione sulle trattative in corso in vista delle elezioni di novembre nell'isola."In questi mesi -afferma all'Adnkronos- abbiamo lavorato alla formazione di un programma attraverso il confronto con le associazioni, il mondo produttivo, il mondo accademico, per un progetto di governo che ci consenta di guidare la Sicilia e di evitare che finisca in mano ai grillini, che, senza scomodare l'esempio di Roma, governando vari comuni dell'isola hanno dimostrato il loro fallimento politico"."E' su questo programma che come Alternativa popolare e di intesa con i Centristi per l'Europa -dice ancora Castiglione- vogliamo aprire un confronto, che non si esaurisca in un semplice patto elettorale ed in una sommatoria di sigle, ma sia per l'appunto l'elaborazione di un vero e proprio progetto politico. Da questo punto di vista apprezziamo sicuramente gli sforzi e le aperture di Miccichè nei nostri confronti, che sicuramente sta lavorando con generosità alla creazione di una coalizione ampia ed allargata, basata sulla condivisione dei programmi".