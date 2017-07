SICILIA: CASTIGLIONE (AP), BENE GENEROSITà MICCICHè, DA SOLI A LIVELLO NAZIONALE (2)

30 luglio 2017- 14:04

(AdnKronos) - Affermazioni che sembrano mostrare che il confronto per un'alleanza con il centrodestra è in un stato avanzato, a prescindere da quelle che potranno essere le intese in vista delle elezioni politiche. "Sul piano nazionale -dice ancora l'esponente di Ap- noi proseguiamo nel nostro obiettivo di creare una formazione di centro autonoma, popolare, liberale, moderata e riformista, in grado di parlare ad un'area elettorale che può essere stimata tra il 10 e il 12 per cento. Ciò non toglie che a livello locale possano essere realizzate alleanze come è avvenuto in Lombardia e Liguria".Quindi anche in Sicilia si guarda al centrodestra piuttosto che al Pd? "Da parte nostra nessuna preclusione rispetto a chi è pronto a confrontarsi sul nostro programma -dice ancora Castiglione- ma con il Pd un anno fa avevamo immaginato un percorso di fine legislatura per le riforme, ma l'obiettivo è fallito". Si torna così all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. "In Sicilia l'area di centro ha sicuramente una forza maggiore e, ripeto, apprezziamo gli sforzi e l'intelliggenza di Miccichè per aprire un confronto con noi ed il nostro programma. Così come c'è un candidato in campo, Musumeci, che riconosce il ruolo di Alternativa popolare e dei centristi, che valutiamo con grande attenzione. Piuttosto le parole della Meloni rischiano di isolarlo, anche perchè chi apprezza questi toni già vota per Grillo". Un monito che fa riferimento alle parole dure che la leader di Fratelli'd'Italia riserva ad Angelino Alfano in un'intervista di oggi.