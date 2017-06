SICILIA: CENTRISTI, PD CON CROCETTA? NON PIù SCONTATA COLLABORAZIONE CON PARTITO

19 giugno 2017- 20:36

Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "La direzione regionale del Partito democratico ha deciso di non decidere. Non si può cantare e portare la croce. È evidente che abbiamo valutazioni diverse. Noi e Alternativa popolare siamo usciti dal governo e loro hanno deciso di sostenere in solitudine Crocetta". Lo afferma il segretario dei Centristi per l'Europa in Sicilia, Adriano Frinchi, che aggiunge: "A questo punto la collaborazione con il Pd siciliano non ci sembra più scontata. Convocherò nei prossimi giorni il nostro coordinamento regionale" .