SICILIA: CENTRODESTRA STRINGE TEMPI, MARTEDì INCONTRO FI-ALFANO

30 luglio 2017- 16:16

Roma, 30 lug. (AdnKronos) - Il centrodestra stringe i tempi per alleanze e candidatura per la presidenza della Regione Sicilia. E' confermato per martedì prossimo l'incontro tra Forza Italia e Alternativa popolare per verificare la possibilità di un'intesa. A Roma si ritroveranno Gianfranco Miccichè, Niccolò Ghedini e Gianni Letta da un lato e Angelino Alfano dall'altro. Sul tavolo anche la richiesta del ministro degli Esteri di estendere un eventuale accordo anche su scala nazionale o comunque di un disgelo nei rapporti tra i due partiti, che potrebbe passare attraverso la ripresa del dialogo sulla riforma della legge elettorale e su soglie di sbarramento che non penalizzino i centristi.L'incontro di martedì potrebbe essere decisivo per chiudere l'accordo e definire anche il nome del candidato presidente, per il quale al momento il nome più accreditato risulta essere quello di Nello Musumeci.