20 luglio 2019- 11:57 Sicilia: Cgil, 'subito cronoprogramma per spesa fondi strutturali per infrastrutture'

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - Un cronoprogramma per spendere i 7 miliardi di fondi strutturali disponibili per infrastrutture, specificando per ciascun programma "le risorse a disposizione, le quote di compartecipazione, lo stato di attuazione della spesa e il tasso di attivazione finanziaria". E' la richiesta avanzata dalla Cgil Sicilia al governo Musumeci in un documento a firma del segretario generale Alfio Mannino e inviato all’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao. Nei giorni scorsi governo e sindacati si erano incontrati per discutere del Defr 2020- 2022 e in quella sede è stato concordato l’invio delle proposte da parte di Cgil, Cisl e Uil di cui il governo, riferisce la Cgil, avrebbe tenuto conto nella stesura definitiva del documento regionale di economia e finanza.