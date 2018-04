26 aprile 2018- 20:10 Sicilia: chiusa discussione generale su finanziaria, domani voto norme

Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - Si è chiusa dopo cinque ore, come stabilito dalla capigruppo, la discussione generale dell'Ars sulla manovra finanziaria. Il vicepresidente Giancarlo Cancelleri ha rinviato la seduta a domani mattina alle 9.30. All'ordine del giorno il bilancio dell'Ars, le modifiche al regolamento interno e poi l'esame della manovra. Da Cancelleri un plauso ai deputati per aver rispettato i tempi e al governo "che in maniera esemplare è rimasto in Aula ad ascoltare la discussione".