22 ottobre 2019- 11:23 Sicilia: Cisl lancia 'patto di condivisione istituzionale'

Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - Un duplice patto, "intergenerazionale e di condivisione istituzionale". A lanciarlo la Cisl Sicilia per promuovere nell’Isola "economia circolare, infrastrutture sociali, lavoro produttivo". E per arrestare "l’esodo di giovani che da troppo tempo, valigia in mano, cerca un futuro andando via": più del 50% di coloro che se vanno hanno meno di 34 anni. Il tema sarà al centro del meeting che, con l’ambizione di 'Rilanciare la Sicilia e il sud', metterà attorno a un tavolo, domani a partire dalle 15 nell’Hotel La Torre di Mondello-Palermo, il presidente della Regione Nello Musumeci, il segretario generale dell’Anci Sicilia Mario Alvano, Gero La Rocca numero uno dei Giovani Imprenditori di Sicilia; e Pietro Busetta, economista e presidente dell’Istituto di esperti di studi del territorio (Isesst). Con loro Gigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl confederale nazionale, che tirerà le conclusioni mentre a far gli onori di casa e introdurre i lavori sarà il segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio. A moderare il confronto Antonello Piraneo, direttore del quotidiano di Catania, La Sicilia.