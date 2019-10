21 ottobre 2019- 11:56 Sicilia: comitato Zfm scrive a Miccichè, 'Ars approvi legge obiettivo'

Palermo, 21 ott. (Adnkronos) - "Approvare una legge obiettivo, istitutiva delle Zone franche montane". A ribadire ancora una volta la richiesta è il Comitato regionale promotore delle Zfm in Sicilia che ha inviato una nota al presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, al presidente della Commissione Attività produttive Ars Orazio Ragusa e a tutti i suoi componenti. "La nostra proposta – scrive il Comitato – attende una risposta da oltre 1.649 giorni. Non comprendiamo le ragioni per cui la Commissione non ha ancora dato seguito all'iter legislativo per l'approvazione in Aula, in considerazione del fatto che tutti i presidenti dei gruppi parlamentari si sono dichiarati disponibili ad approvare il contenuto della riscrittura del Ddl 3/2017".