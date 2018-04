21 aprile 2018- 15:09 Sicilia: Confindustria, modificare legge elettorale per assicurare maggioranza

Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Il dibattito attorno alla Finanziaria segna un ritorno tra il Governo che propone e il Parlamento che ha altre dinamiche. La legge con la quale si elegge il governatore in Sicilia non assicura a quest’ultimo la maggioranza e la politica su questo dovrebbe interrogarsi". Lo ha detto all'Adnkronos il presidente di Sicindustria, Giuseppe Catanzaro, aggiungendo: "Non è un problema del Governo Musumeci, perché lo abbiamo visto anche con Crocetta e Lombardo". "Il tema, allora, è: come modifichiamo la normativa per eleggere il governatore e assicuriamo al presidente della Regione scelto dai cittadini la maggioranza d’Aula indispensabile per riforme? Perché altrimenti la questua al rialzo o al ribasso caratterizzerà sempre il dibattito che sarà orientato a polemiche che non ci servono. Quando si reiterano commenti, aggressioni, a volte anche violente, ci preoccupiamo - ha concluso il numero uno degli industriali siciliani - perché spesso con l'urlo non si affronta il merito ma si nasconde qualcosa".