16 settembre 2019- 14:23 Sicilia: confronto a Catania tra i giovani di Diventerà bellissima

Palermo, 16 set. (AdnKronos) - I giovani di #DiventeràBellissima, il movimento politico che fa capo al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, si ritroveranno oggi pomeriggio, dalle ore 18, in un locale della Scogliera di Catania per un "confronto sulle politiche giovanili e sull’andamento della politica regionale"."Un momento di confronto su vari temi di attualità, fra i quali l’auto-imprenditorialità, il lavoro, il sistema educativo e formativo, l’ambiente, la questione meridionale - si legge in una nota - Questi saranno alcuni degli argomenti che i giovani autonomisti dibatteranno con lo stesso governatore, con l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, con i cinque deputati del gruppo all'Ars e con il coordinatore regionale Gino Ioppolo. A fare gli onori di casa sarà Francesco Sicali, responsabile dei giovani".