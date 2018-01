SICILIA: CONTROLLI IN AZIENDE, BAR E CASE DI RIPOSO, SCOPERTI 109 LAVORATORI IN NERO

19 gennaio 2018- 11:12

Palermo, 19 gen. (AdnKronos) - Centonove lavoratori in nero scoperti, 39 persone denunciate, sanzioni per oltre 450mila euro. E' il bilancio di una serie di controlli eseguiti dal Nucleo operativo del gruppo carabinieri per la tutela del lavoro e dai Nuclei carabinieri ispettorato del lavoro nel periodo compreso tra lo scorso 15 dicembre e lo scorso 15 gennaio. In un mese i militari hanno passato al setaccio su tutto il territorio siciliano aziende edili e agricole, ditte che si occupano di allestimento palchi, case di riposo, sale scommesse, esercizi commerciali, ristoranti, bar e pasticcerie. Complessivamente le società ispezionate sono state 92, di cui 39 risultate irregolari. Dei 353 lavoratori sottoposti a controllo, 109 erano totalmente in nero.