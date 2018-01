SICILIA: CONTROLLI IN AZIENDE, BAR E CASE DI RIPOSO, SCOPERTI 109 LAVORATORI IN NERO (2)

(AdnKronos) - In 19 casi è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato personale in nero nella misura pari o superiore al 20 per cento di quello effettivamente presente sul luogo di lavoro. "Tali provvedimenti - spiegano gli investigatori - risultano già revocati avendo i responsabili regolarizzato la posizione dei lavoratori in nero e pagato la sanzione amministrativa aggiuntiva". Per 39 datori di lavoro è scattata la denuncia per violazioni delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro ed utilizzo di impianti di videosorveglianza per il controllo dei lavoratori a distanza senza autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Le sanzioni amministrative ammontano a oltre 450.000 euro.