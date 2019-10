17 ottobre 2019- 17:51 Sicilia: conversione green per isole minori, Pantelleria e Salina capofila

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - Dopo il protocollo d’intesa firmato con Terna, il governo Musumeci accelera sui progetti innovativi per l’utilizzo di 'energia pulita' proveniente da fonti rinnovabili per l’approvvigionamento delle isole minori. Per gli arcipelaghi delle Eolie, delle Egadi, delle Pelagie, con Ustica e Pantelleria, l’erogazione di energia e di altri servizi il più delle volte è un problema. La Regione Sicilia ha inserito nel Pears 2030 (Piano energetico ambientale), il progetto per la produzione di energia pulita in tutte le isole minori. La sostenibilità ambientale e l’utilizzo di fonti rinnovabili sono al centro degli accordi raggiunti dall’assessorato all’Energia con l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Enea e le università siciliane. Il progetto green partirà da Pantelleria e Salina.