10 gennaio 2019- 18:11 Sicilia: Corrao (M5S), 'da governo Conte risposte sprint altro che Delrio'

Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - "Dalla trazzera all’impegno ministeriale: avere il M5S al governo del Paese è una garanzia per i siciliani. Bene l’iter per un commissario straordinario per fare partire lavori per 300 milioni di euro per le nostre strade. Dal governo Conte risposte sprint per la Sicilia. Altro che Delrio...". Così l'eurodeputato pentastellato Ignazio Corrao commenta l'annuncio del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli della nomina di un commissario per la viabilità secondaria in Sicilia. "Dal sopralluogo di Toninelli ai fatti è passato un attimo, dato che il governo Conte non usa come modello quello Renzi - aggiunge - Basta ricordare le dichiarazioni dell’ex ministro Delrio che prometteva per l'A19 e il viadotto Himera un progetto esecutivo entro il giugno 2016 e lavori per 18 mesi, siamo ad inizio 2019 e del nuovo ponte non vi è nemmeno l’ombra". La Sicilia, conclude, "ha bisogno di misure assolutamente diverse rispetto ad altre regioni d’Italia e anche in questo caso la Sicilia chiama e Roma risponde nel migliore dei modi".