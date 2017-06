SICILIA: CORTE CONTI, DIPENDENTI REGIONALI DIMINUITI DEL 14 PER CENTO

30 giugno 2017- 11:10

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - In cinque anni il numero di dipendenti regionali siciliani è diminuito del 14 per cento. E' quanto emerge dalla relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016. "Al 31 dicembre 2016 il personale in servizio presso i vari rami dell’amministrazione si attesta a 15.439 unità, in riduzione di oltre il 5% rispetto all’esercizio precedente (16.341 unità), che già registrava un’analoga contrazione a fine esercizio", si legge nella relazione. "La riduzione complessiva nell’ultimo quinquennio è pari al 14 per cento - spiega la Corte dei conti - Il personale in servizio (unità complessive a tempo indeterminato e determinato) torna, pertanto, ai livelli antecedenti il 2006, quando era al di sotto della soglia di 16.000 unità. Ciononostante, il personale di ruolo a tempo indeterminato (14.783 unità) è ancora superiore (3%) rispetto a quello di dieci anni fa (14.340 unità). La consistenza dell’attuale organico risulta infatti determinata quasi interamente (96%) da dipendenti a tempo indeterminato, per effetto delle stabilizzazioni effettuate nel 2011, che hanno consentito l’ingresso nei ruoli regionali di 4.857 unità di personale prima precario".Il personale a tempo determinato al 31 dicembre 2016 è costituito da 656 unità, "in lieve incremento rispetto al precedente esercizio; di questi, sono 21 i dirigenti esterni incaricati presso gli uffici di diretta collaborazione della Presidenza e dei vari Assessorati regionali". Per la Corte dei conti, "in conclusione, l’esercizio 2016 segna una repentina accelerazione del processo di progressiva riduzione della spesa per il personale in servizio presso la Regione, già in atto da alcuni anni; l’aggregato resta, tuttavia, a livelli non fisiologici rispetto al quadro generale e comparativo".