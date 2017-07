SICILIA: CORTE CONTI IN CAMERA CONSIGLIO SU RICHIESTA IRREGOLARITà BILANCIO

19 luglio 2017- 13:19

Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - I giudici delle Sezioni riunite della Corte dei conti della Regione siciliana si sono riuniti in Camera di consiglio per decidere sulla richiesta di irregolarità del rendiconto della Regione avanzata dal Procuratore generale Pino Zingale. In aula ci sono il Presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta e l'assessore all'Economia, Alessandro Baccei.