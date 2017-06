SICILIA: CORTE CONTI, NON ATTUATO CONTENIMENTO SPESA SANITARIA

30 giugno 2017- 11:06

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - "Non risulta ancora attuato in Sicilia quanto previsto dalla legge relativamente ai piani di rientro per enti ed aziende sanitarie, né, in materia di rinegoziazione dei contratti, il programmato contenimento della spesa". E' quanto sottolinea la Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana. "Con riguardo ai tempi medi di pagamento permangono aspetti di criticità per i quali risulta auspicabile il raggiungimento di ulteriori miglioramenti in grado di consentire una maggiore celerità delle procedure impiegate per i pagamenti a favore dei terzi creditori - dicono i magistrati contabili -I dati attestati dimostrano che la Regione ha effettuato, nel corso dell’anno 2016, pagamenti per un importo complessivo pari a 4.056 milioni di euro, ma il 41 per cento degli stessi non rispetta i termini previsti dal DPCM del 22 settembre 2014".E ancora: "Relativamente al percorso di risanamento avviato dalla Regione si rileva che non risulta ancora formalmente adottato il POCS 2016-2018 poiché, in merito alla proposta elaborata, sono state richieste delle integrazioni e, in particolare, la previsione specifica per gli anni 2017 e 2018, dell’iscrizione nel bilancio di previsione della somma di 131,75 milioni di euro a garanzia dell’erogazione dei LEA".