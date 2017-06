SICILIA: CORTE CONTI, UTILIZZO FONDI UE SOLO EFFETTO TAMPONE SU CRISI (2)

30 giugno 2017- 11:07

(AdnKronos) - "Secondo i dati dell’Agenzia per la Coesione, al 31 dicembre 2016, sul FESR, erano state certificate somme di poco inferiori a 3,7milioni di euro, pari al 85,98 per cento della dotazione complessiva del programma, mentre le certificazioni del FSE erano rimaste immutate rispetto al dato del precedente esercizio finanziario (quasi 1.085 milioni di euro, pari al 78,04 per cento della dotazione) - dice la Corte dei conti - A fronte, però, del notevole incremento (+1.015 milioni di euro) della spesa certificata sul FESR, rispetto all’omologo dato registrato al 31 dicembre 2015, (2.733 milioni di euro pari al 62,7 per cento della dotazione), purtuttavia il risultato regionale era di gran lunga inferiore rispetto alla media nazionale che si attestava già su una percentuale del 97,03 rispetto alla dotazione di tutti i programmi. E’, però, di tutta evidenza, come l’integrale assorbimento dei fondi strutturali europei sia di cruciale importanza per il panorama regionale siciliano afflitto da una mancanza di risorse, aggravata da una importante crisi economica (con un PIL pro capite sceso sensibilmente rispetto al dato nazionale) e con un tasso di disoccupazione tra i più alti d’Europa".