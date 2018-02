SICILIA: CRISI AGRUMICULTURA, MUSUMECI CONVOCA RIUNIONE

6 febbraio 2018- 12:13

Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha convocato per oggi pomeriggio, alle 17.30, a Palazzo d’Orleans un riunione sulla crisi in agrumicoltura, alla quale parteciperà anche una delegazione del ministero per le Politiche agricole, guidata dal sottosegretario Giuseppe Castiglione.