SICILIA: CRISI GOVERNO CROCETTA? OGGI DIREZIONE REGIONALE PD

19 giugno 2017- 08:39

Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - C'è attesa in Sicilia per la direzione regionale del Pd, che si riunirà questo pomeriggio a Palermo. Ufficialmente si farà il punto della situazione dopo il voto dell'11 giugno, in realtà si attendono decisioni sull'appoggio al governo regionale, dopo la crisi aperta dalle dimissioni del centrista Giovanni Pistorio. E si parlerà della eventuale candidatura di Pietro Grasso, Presidente del Senato, a Presidente della Regione siciliana a novembre. In questi giorni Raciti non ha voluto parlare annunciando di volerlo fare proprio oggi, durante la direzione regionale. "E' quella la sede per le decisioni, e quindi fino a quel momento non parlo", ha continuato a ripetere in questi giorni. Ma sarà crisi di governo? Tutto sembra dipendere dalle decisioni del Pd.