SICILIA: CROCETTA A CONFINDUSTRIA, CON FINANZIARIA MENO TASSE

3 maggio 2017- 20:10

Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Il governo aveva presentato lo scorso dicembre una finanziaria secca con 15 articoli. Nel corso del dibattito parlamentare sono arrivate proposte che hanno emendato la manovra, come è previsto dalle regole democratiche. Volevo una finanziaria secca proprio per evitare accuse di elettoralismo. Consiglierei a Sicindustria di aspettare la pubblicazione della manovra per fare le opportune valutazioni. Comprenderà che per la prima volta dopo anni, non ci sono fondi per gli investimenti che vengono destinati a coprire la spesa corrente". Così il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, replica a distanza alle accuse lanciate dal numero uno degli industriali siciliani, Giuseppe Catanzaro, per il quale la manovra varata dall'Assemblea regionale siciliana nei giorni scorsi è caratterizzata da "un rapporto di tipo pre-elettoralistico"."Negli anni passati - ricorda il governatore - circa un miliardo di Fsc veniva utilizzato per coprire quelle spese, mentre quest'anno tali somme sono dedicate agli investimenti. Le operazioni, come l'acquisizione del patrimonio immobiliare, riducono le obbligazioni verso terzi, l'abbassamento delle tasse porta la Sicilia a essere la regione italiana dove si pagano meno imposte, abbiamo aumentato la solidarietà, non mi sembra poco. E' un bilancio vero, triennale, che prevede una vera programmazione" conclude il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta.