SICILIA: CROCETTA, CON FINANZIARIA MENO TASSE E PIù FONDI PER DISABILI

29 aprile 2017- 18:21

Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "Con la nuova finanziaria si abbassano le tasse in Sicilia - viene dimezzata l'addizionale - e si costituisce un fondo annuale di circa 250 milioni euro l'anno a favore delle persone con disabilità. Tale fondo si aggiunge a circa 300 milioni per cure sanitarie sempre a favore dei disabili. In pratica la Sicilia diviene una delle regioni italiane dove si pagano meno tasse e ci sono più risorse per i disabili". A dirlo è il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, dopo il via libera alla manovra dall'Assemblea regionale siciliana."La Regione riprende il proprio patrimonio immobiliare, che era stato svenduto dei precedenti governi - aggiunge il governatore -, conferma tutti i trasferimenti per i Comuni e incrementa di oltre 100 milioni di euro il fondo per le ex Province".