SICILIA: CROCETTA, DA ZINGALE ATTACCO AD ISOLA, A RISCHIO AUTONOMIA

27 luglio 2017- 14:14

Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - "Quello del procuratore Zingale è un attacco non a Crocetta ma alla Sicilia, che la Corte dei conti dovrebbe difendere e non mandare sul lastrico. Perché il rischio è provocare il dissesto della Regione con tutto quello che ne consegue: il panico sui mercati, lo squilibrio del bilancio, la spesa bloccata e gravissimi problemi per lavoratori e imprese". Così il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, commenta con l'Adnkronos la decisione del procuratore generale della Corte dei Conti, Pino Zingale, di impugnare la parifica del bilancio concessa, dopo un primo rinvio, il 19 luglio scorso. Zingale ha scritto al presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, annunciando la sua intenzione. "Con il bilancio in disequilibrio - prosegue il governatore - si apre la strada a un'azione da parte del Governo nazionale che potrebbe portare al commissariamento della Regione. Ecco perché si tratta di un'azione fatta contro l'Isola che potrebbe anche vanificare la possibilità dei partiti di vincere le prossime elezioni e amministrare. Si dà allo Stato un potente strumento per commissariare l'Isola". Da qui l'invito del governatore a "tutti i parlamentari sia di maggioranza che di opposizione perché difendano la libertà di voto dell''Aula e il futuro della Sicilia. In questo momento in gioco - conclude il governatore - è l'autonomia dell'Isola".