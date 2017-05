SICILIA: CROCETTA, FARAONE? SOLITO 'SCASSATUTTO', IO IMPEGNATO PER UNITà (2)

2 maggio 2017- 16:31

(AdnKronos) - E riguardo alla bocciatura da parte del sottosegretario di un eventuale rimaneggiamento della giunta Crocetta ("Fa ridere i polli" ha detto Faraone stamani)? "Io non ho mai parlato di rimpasti - spiega -, ho solo detto, dopo il via libera alla finanziaria, che occorre una valutazione sul governo. Una cosa che mi sembra fondamentale e legittima". In ogni caso "non commento le parole di una persona non competente a parlare - dice ancora Crocetta -. La sua è l'opinione di un commentatore politico, ma la democrazia è un fatto collettivo. La scelta delle primarie passa da un confronto con gli alleati e attraverso le decisioni degli organi di partito, dove non si è mai discusso di questo tema. Quindi non c'è una proposta né di coalizione né di partito. Quando ci sarà ne parleremo". Per il governatore l'esito delle primarie nazionali, invece, indica una strada. "Il popolo democratico vuole l'unità del partito, quella a cui lavoro anche io - dice -. Faraone, quindi, la smetta di creare divisioni e scassare tutto".